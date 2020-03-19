Украина готовит провокацию по прорыву в Крым на 3 мая. В Москве призвали Киев отказаться от этих планов.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Сейчас готовится новая провокация - некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", — сказала дипломат.

По ее словам, Кремль призывает Киев отказаться от таких планов.

"Нагнетая обстановку вокруг Крымского полуострова, Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС", — сказала представитель ведомства.

Напомним, в начале декабре 2019 года глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил об инициативе провести мирную ненасильственную акцию и пешее шествие из Украины на аннексированный Крым.

Ранее сообщалось, что аннексированный Крым закрывает пропуск с материковой Украиной до мая.