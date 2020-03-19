В Житомире и Киеве. В Украине зафиксированы два новых случая инфицирования коронавирусом
В Украине выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Один из заболевших находится в Киеве.
Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья.
"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - сказано в записи пресс-службы ведомства в соцсети.
Таким образом, в Киеве уже насчитывается трое больных коронавирусной инфекцией.
Всего в Украине сейчас зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Двое из заболевших скончались.
Ранее "Страна" писала, что новый вирус диагностировали у депутата Верховной Рады Украины Сергея Шахова. А сегодня выяснилось, что коронавирусом заразилась жена парламентария.