В Украине выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Один из заболевших находится в Киеве.

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - сказано в записи пресс-службы ведомства в соцсети.

Таким образом, в Киеве уже насчитывается трое больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине сейчас зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Двое из заболевших скончались.

Ранее "Страна" писала, что новый вирус диагностировали у депутата Верховной Рады Украины Сергея Шахова. А сегодня выяснилось, что коронавирусом заразилась жена парламентария.