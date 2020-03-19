В Украине запустят интерактивную карту, на которой можно будет следить за тем, как освобождаются койки и перепрофилируются больницы в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко сообщает официальный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, сообщается, что в ближайшее время больницы в стране будут перепрофилироваться и в первую очередь принимать больных коронавирусом.

"Мы четко разработали алгоритм оказания медицинской помощи, анализируя сценарии развития вспышки коронавирусной инфекции в Италии, опираясь на наши стандарты, рекомендации ВОЗ и лучшие медицинские практики других стран. Мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно в условиях самоизоляции", - заявил Ляшко.

По его словам, для тех случаев, когда пациенты будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мероприятий, разработают карту, которая будет четко показывать бригаде скорой помощи, в какой больнице есть свободное кровать, которая обеспечена всем необходимым оборудованием, чтобы спасти жизнь.

Скрниншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, по состоянию на середину дня четверга, 19 марта, в Украине зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавирусом. О двух новых - в Житомире и Киеве - уже сообщил Минздрав.