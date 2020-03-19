Два украинских учителя стали лауреатами Международной премии Global Teacher Prize, которую неофициально называют "Нобелевской премией для учителей". Украинцы попали в топ-50 лучших педагогов мира.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила журналист и блогер Ярослава Гресь.

В сообщении уточняется, что лауреатами премии стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук, который освоил язык жестов для обучения детей с нарушениями слуха. Также в топ-50 попала киевская учительница-дефектолог Наталья Гладких. Она около 10 лет работает с детьми с инвалидностью.

На "Нобелевскую премию для учителей" претендовали более 36 тысяч участников со всего мира.

Наталья Гладких. Фото: facebook.com

Награждение Александра Жука. Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что уже летом в Украине могут быть уволены 70 тысяч учителей.

Также мы сообщали, что учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин из-за коронавируса.