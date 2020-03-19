Правительство Австрии решило ввести обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прилетает в страну.

Об этом сообщили в Минздраве страны.

Напомним, 15 марта Австрия перешла на аварийный режим работы из-за распространения коронавируса в стране. Из-за этого было ограничено передвижение. Здесь также отменили авиасообщение с Россией и Украиной и Великобританией. А также запретили въезд в страну граждан этих стран.

Как сообщалось, сотни инфицированных коронавирусом людей минимум в четырех западноевропейских странах заразились на тирольском курорте Ишгль в Австрии. В результате курорт был признан одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе.

Также мы писали, что в Австрии запретили собрания больше 5 человек из-за угрозы распространения коронавируса.