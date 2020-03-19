В Черновцах, где в начале марта был выявлен первый в Украине заболевший коронавирусом, по улицам ездят патрульные машины полиции и предупреждают население о режиме карантина. Причем делают это на двух языках: румынском и украинском.

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

"В Черновцах полиция предупреждает о коронавирусе и на украинском, и на румынском", - пишет канал.

Текст объявления небольшой.

"На территории области действует карантин из-за коронавируса. Избегайте контактов. Не выходите из дома. Избегайте скоплений людей", - говорят полицейские.

На видео заметно, насколько опустел город: на улицах очень мало людей и вовсе нет машин, кроме припаркованных.

Ранее "Страна" рассказывала, что Черновцы стали эпицентром коронавируса в Украине - и не только потому, что там зафиксирован первый заболевший, но и из-за большого количества зараженных новым вирусом.

Мы также сообщали, что в Черновцах разворачивают пункты санитарного контроля для проверки транспорта.