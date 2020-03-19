В Лондоне начали строить мобильный морг для умерших от заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как отмечается, в общественном морге в районе Вестминстра есть 102 места. Мобильный морг станет больше по вместимости почти в два раза, сообщил таблоид. Мобильное здание, которое находится рядом с одним из лондонских судов, должны возвести уже к выходным.

"Мы надеемся, что они нам никогда не понадобятся. Но вы видели, что может произойти, поэтому мы должны быть готовы", — рассказал местный чиновник.

Фото: thesun.co.uk

Напомним, Великобритания отправит на принудительный карантин всех людей старше 70 лет.

Как сообщалось, в Великобритании ожидают, что эпидемия коронавируса продлится год, а 80% жителей страны будут заражены.