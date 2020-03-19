В Украине из-за карантина, введенного в связи с коронавирусом, банки временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы и ограничивают число клиентов, которые одновременно могут находиться в помещениях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Креди Агриколь Банк сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 (на начало года, по данным НБУ). Остальные работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час с 13:00 до 14:00.

Банк "Пивденный" приостановил работу 22 из 98 отделений. Рабочий день сокращен, отделения принимают клиентов только по будням с 10:00 до 16:30, кассы работают с 10:00 до 16:00. Также введены три технических перерыва: 11:00-11:15, 13:00-14:00, 15:00-15:15. В отделениях банка одновременно могут находиться до пяти клиентов.

Укрсиббанк сократил график работы отделений с 10:00 до 16:00, они открыты только с понедельника по пятницу. Перерыв - с 13:00 до 14:00. Максимально допустимое количество клиентов в отделении - пять.

ТАСкомбанк также сообщил, что отделения будут работать по будням с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часы приема клиентов с 10:00 до 16:30, время работы касс - с 10:00 до 16:00. В день предусмотрены два перерыва на дезинфекцию. В зависимости от типа отделений в них допускается одновременно 5-10 клиентов.

Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении количества человек в отделениях банка.

Сбербанк принимает клиентов только в будние дни до 16:00, Правекс Банк и Глобус Банк – с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк – с 9:00 до 17:00.

ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел три дополнительных перерыва на санчас, и рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в метр, а также ожидать своей очереди на улице.

Райффайзен банк Аваль ввел обслуживание по записи, а Ощадбанк перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию и перевел инкасаторскую службу в усиленный режим работы.

ПриватБанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличкой.

Напомним, 19 марта в Киеве возле отделений почты и банков выстраиваются очереди, так как внутрь пускают ограниченное число людей.