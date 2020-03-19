В Ужгороде с пятницы, 20 марта, будет приостановлена работа общественного транспорта. Такое решение принял местный городской совет, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэрии.

"Как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят", - говорится в сообщении горсовета Ужгорода в четверг.

Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, поручено обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

Также с сегодняшнего дня в Ужгороде через громкоговорители на автомобилях патрульная полиция города будет предупреждать жителей о карантине, угрозе распространения коронавируса и чтобы без необходимости не выходили из дома.

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