Народный депутат Сергей Шахов, у которого выявили коронавирус, рассказал "Стране", кто и где с ним контактировал после заражения. Также он сообщил, что все такие люди уже обследованы.

"Уже провели 79 тестов людям, с которыми я контактировал", - сказал парламентарий.

По его словам, уже будучи больным он общался с родственниками, коллегами по Раде и с гостями студий на нескольких телеканалах.

"Кроме членов моей семьи, это люди, которые были на совещании в парламенте 12 марта (я там был как представитель группы "Доверие"). Совещание было на тему противодействия коронавирусу. Там находились главы фракций, члены правительства, члены СНБО. Потом также тесты прошли члены комитета по экологии, и люди, с которыми я был на эфирах на "UA:Первый" и 5 канале 13 марта. Всем уже провели тесты, но насколько мне известно, результатов еще нет. Пока подтвержден только анализ моей супруги. И должны быть в ближайшее время результаты анализов моей сестры и мамы", - поделился последними новостями Шахов.

Как рассказывала "Страна", вчера Владимир Зеленский обвинил Шахова в том, что в его отсутствие в Раде кто-то голосовал его карточкой.

Депутат назвал это обвинение ложным и потребовал официальных извинений. Сегодня он признался, что сотрудники Офиса президента их уже принесли.