На фоне того, что в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, приостановили свой выход большинство общенациональных украинских газет и журналов.

Главная причина - паралич системы распространения изданий. Останаливают свою работу киоски по продаже прессы (в частности, "Союзпечать" в Киеве), точки в метро, а также фирмы по развозке центральных изданий по регионам.

В частности, не будет выходить в печатном варианте КП в Украине, сообщает сайт издания.

"Как и вся страна, ООО "Издательство Украинский Медиа Дом" уходит на двухнедельный карантин. Во-первых, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых – из-за невозможности организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца объявленного карантина издание, печать и распространение печатных СМИ от издательства "Украинский Медиа Дом", в том числе и бумажная версия "КП" в Украине", будут приостановлены в соответствии с Законом Украины и распоряжением Киевской городской госадминистрации о противодействии возникновению и распространению коронавирусного заболевания. Согласно договорам ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", эти обстоятельства считаются форс-мажорными.

Отметим, что UMH Group выпускает газеты "КП в Украине", "Аргументы и факты", журналы "Теленеделя", "Корреспондент", "Деньги", "Футбол" и другие.

Также главред "Нового времени" (НВ) Виталий Сыч заявил о приостановке печатных выходов журнала. "Кстати, с этого номера журнал НВ временно будет выходить только в онлайне. Мы продолжаем сдавать все материалы и все номера и выкладывать их на сайте, но из-за карантина мы и наши партнеры по логистике пока не можем гарантировать доставку печатного номера. Да и подвергать лишней опасности всю цепочку людей, включая подписчиков, наверное не стоит", - написал Сыч в Facebook.

Перестанет на период карантина выходить и газета "Факты". Ее главред Александр Швец заявил об этом в Facebook. "Сегодня ''Факты" временно приостановили выход газеты. Такого в моей редакторской работе ещё не было ни разу. А что делать?....Выпускать газету, не имея возможности её затем распространять, просто нелепо. Газетные киоски закрылись. Большие и не очень большие базары в это карантинное время тоже приостановили свою работу. Входы в метро, возле которых оптовики продавали те немногие ещё продолжавшие выходить газеты, тоже никому теперь не нужны - метро, как известно, не работает", - отметил Швец.

Приостанавливает выход газета "Вести". Эту информацию "Стране" подтвердила главред издания Оксана Омельченко.

Отметим, что продолжит выходить "Голос Украины", где печатаются нормативно-правове акты.

Выходить также будут и многие местные газеты, которые распространяются преимущественно по подписке - "Укрпочта" не приостанавливала работу.

"Стараемся выполнять перед читателями свои обязанности. От "Укрпочты" к нам поступило официальное письмо-сообщение, что они будут работать в штатном режиме. Творческих перевели на домашнюю работу, для остальных - сократили рабочий день, чтобы приезжали на час позже, избегая массового скопления людей в общественном транспорте. На дверях редакции прикрепили объявление "Заходить в редакцию только при крайней необходимости". Газета выходит в обычные дни, у нас это среда, и стандартным объемом", - говорит главный редактор газеты "Черкасский край" Татьяна Калиновская.

Напомним, что Playboy закрывает свою печатную версию из-за коронавирусного кризиса.

также мы писали о том, что украинская газета "Зеркало недели" перестала выходить после Нового года еще до пандемии коронавируса.