По состоянию на четверг, 19 марта, в Харькове 22 человека изолированы и находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"...По коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучереждения переведены в состояние готовности", - написал Кернес.

Скриншот: t.me/kernes59

Напомним, утром 19 марта Минздрав Украины сообщил, что 18-го числа в стране подтвердились два новых случая заражения коронавирусом - в Донецкой и Киевской областях. Всего в Украине за минувшие сутки зафиксировали 79 новых подозрений на коронавирус и проверили 35 образцов.

Также мы писали, что уже сегодня первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Житомире. Заболел мужчина, вернувшийся из Австрии. Таким образом, по состоянию на середину дня 19 марта в стране 17 подтвержденных случаев коронавируса.