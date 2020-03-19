Власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом пишет ТАСС.
Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.
К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.
Напомним, что количество зараженных коронавирусом в России остановилось в шаге от двух сотен.
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