Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом пишет ТАСС.

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.

К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом в России остановилось в шаге от двух сотен.

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