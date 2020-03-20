В пятницу, 20 марта, наступил день весеннего равноденствия, который означает начало астрономической весны. Теперь дни станут длиннее ночи.

Это астрономическое явление, когда из-за наклона земной оси, которая движется вокруг Солнца, длина дня практически равна ночи. Дальше световой день начнет понемногу прибавляться. а темное время суток станет короче. Так будет происходить до 21 июня, когда наступит день летнего солнцестояния - самый долгий день в году.

Язычники отмечали день равноденствия, когда солнце поворачивало к весне, массовыми гуляниями и подношениями богам. День равноденствия был чем-то вроде Нового года в наше время, ведь новый год отсчитывался с весны, которая означала начало всего нового.

Астрологи верят, что это время подходит для того, чтобы уладить старые дела и подготовиться к другим начинаниям и обновлению. Хорошо подумать о своих желаниях и целях и составить их список.