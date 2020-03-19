В Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицирование подтверждено лабораторно.

Об этом в соцсети Facebook написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Затем чиновник опубликовал небольшое видообращение, в котором сообщил некоторые детали о заболевшим.

Видео: Facebook/ sukhomlyn.sergey

Городской голова уточнил, что вирус найден у 56-летнего жителя Житомира, который недавно вернулся из Австрии. Заражение подтверждено лабораторно. Состояние заболевшего оценивается как нормальное.

Напомним, Житомирская область стала первой, где от коронавируса умер человек. Первой жертвой заболевания в Украине стала 71-летняя пенсионерка из Радомышля, у которой заболевание протекало в тяжелой форме. Женщину подключали к аппарату ИВЛ.

Сегодня "Страна" сообщала, что коронавирус выявили у жены народного депутата Украины Сергея Шахова.