В Житомирской области двое супругов из пгт Брусилов, которые контактировали с умершей от коронавируса пенсионеркой из Радомышля, попали в больницу с температурой, одышкой и кашлем.

Об этом со ссылкой на начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика пишет "Укринформ".

Изначально мужчина и женщина 1960 и 1962 годов рождения пытались лечиться самостоятельно, а о контактах с умершей от коронавируса женщиной они никому не сообщали. Заболели супруги еще 10 марта, сейчас их состояние ухудшилось – поднялась температура, появились одышка и кашель.

Сейчас специалисты устанавливают контактных с ними лица, предварительно известно, что они находились дома, где лечились самостоятельно. Больных в Коростышевскую центральную районную больницу госпитализировала специализированная бригада экстренной медицинской помощи.

Сейчас продолжаются диагностические обследования и в ближайшее время по экспресс-тестами получат предварительную информацию, а затем будет проведено дополнительное подтверждение в лабораторном центре через ПЦР-реакцию.

По словам Суслика, в Андрушевскую райбольницу госпитализировали также двух больных, вернувшихся из Венгрии, но типичных для коронавируса симптомов у них нет.

Между тем, Житомирский областной лабораторный центр сообщил о двух новых подозрениях на коронавирус в регионе.

"К вечеру 18 марта в вирусологическую лабораторию поступил материал от двух больных (г. Житомир и Народичский район). Продолжается выяснение всех обстоятельств по этому поводу", – сказано в сообщении.

Напомним, всего, по данным Минздрава, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 79 новых подозрений на коронавирус.