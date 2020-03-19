Французские производители шоколада решили отправить килограммы шоколада в больницы в качестве поддержки медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом пациентами.

Об этом сообщает французские СМИ, передает "Интерфакс".

Как отмечается, среди них есть компания Пьера Марколини, которая отправила больницам в Париже различные шоколадные изделия и выпечку.

Компания "Пюрикар", занимающаяся производством шоколада, также присоединилась к акции. Свою продукцию эти производители шоколада намерены направить в больницы не только французской столицы, но и Марселя, Тулузы, а также коммуны Салон-де-Прованс.

Французский шоколатье Жак Женан ранее объявил, что выделит около 400 кг шоколада, чтобы "придать мужества и спокойствия" медицинскому персоналу.

Напомним, согласно последний данным, во Франции выявлено около 9,1 тыс.случаев заражения. Более 260 скончались, более 600 выздоровели.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.

Со вторника до конца марта по всей стране введены карантинные меры, аналогичные тем, к которым ранее прибегли власти Италии.