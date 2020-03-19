Президент США Дональд Трамп высказал убеждение в скорой победе над пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Мы победим - скорее рано, чем поздно", - написал американский лидер.

Правда, он не уточнил в своем посте, имеет ли он в виду США или же весь мир.

Напомним, по данным на среду, 18 марта, количество заболевших коронавирусом COVID-2019 в США превысило 7 тысяч человек. От коронавируса или вызванных им осложнений скончались 117 пациентов.

Также мы сообщали, что коронавирус Covid-19 поразил не только Верховную Раду, где заразился нардеп Сергей Шахов, но и проник в святая святых американской власти - в Конгресс США.