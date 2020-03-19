Народный депутат Сергей Шахов дал комментарий "Стране" после появления новости о том, что коронавирус выявлен у его жены. Парламентарий рассказал, где мог заразиться и с кем контактировал после инфицирования.

По словам Шахова, уже протестированы на новый вирус 79 человек, с которыми он общался.

"Кроме членов моей семьи, это люди, которые были на совещании в парламенте 12 марта. Я там был как представитель группы "Доверие". Совещание было на тему противодействия коронавирусу. Там находились главы фракций, члены правительства, члены СНБО. Потом также тесты прошли члены комитета по экологии и люди, с которыми я был на эфирах на "UA:Первый" и 5 канале 13 марта. Всем уже провели тесты, но насколько мне известно, результатов еще нет. Пока подтвержден только анализ моей супруги. И должны быть в ближайшее время результаты анализов моей сестры и мамы", - сказал нардеп.

Затем политик заявил, что наверняка подхватил вирус в Украине.

"Я уверен, что я заразился не во Франции и не в Женеве, где я был ровно 3 дня, а еще до этого в Украине. Врачи мне сообщили, что инкубационный период минимум 2 недели, а я первый раз обратился за медпомощью буквально сразу после своего возвращения. То есть я сам мог заразиться где угодно. И в Раде, и просто в транспорте, еще до своей поездки на 8 марта во Францию. Я знаю, что у многих моих коллег тоже была высокая температура задолго до этого", - рассказал Шахов.

Он также поднял вопрос о мерах, которые нужно сейчас предпринять в связи с распространением коронавируса.

"Где тесты, которые будут быстро показывать результат? Мне тест делали три дня. Членам моей семьи делают несколько дней. В этом проблема. Нет быстрых тестов. Никто не знает, как лечиться. Нужно с этим разбираться", - считает депутат.

Что касается слухов о заражении его помощников Шахов сказал, что многих из них он не видел несколько месяцев и находится с ними только на телефонной связи.

"С теми, с кем контактировал, я общался, с ними все в порядке", - успокоил заболевший депутат.

Как писала "Страна", вчера Владимир Зеленский обвинил Шахова в том, что в его отсутствие в Раде кто-то голосовал его карточкой.

На это депутат ответил, что случая кнопкодавства не было, а президента дезинформирует его собственный Офис.