По состоянию на четверг, 19 марта, во многих киевских аптеках раскупили парацетамол - лекарство, которое во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали применять для самолечения коронавируса.

Об этом со ссылкой на представителей столичных аптек пишут "Украинские новости".

Так, в сети "Мед-Сервис" парацетамола сегодня в продаже нет. А вот в аптеках "Доброго дня" (по ул. Саксаганского, а также на Оболони и Виноградаре) и "Виталюкс" (по ул. Шолом-Алейхема) его можно найти, но только детский. В среднем упаковка обойдется в 16 гривен.

В аптеке "НЦ" есть только парацетамол-сироп и парацетамол-суспензия, приобрести лекарство можно за 28 гривен в аптеке по ул. Иорданской или же вывезти со склада.

В аптеке "Бажаємо здоров’я" парацетамол продают как в таблетках, так и в формате сиропа; цена, в зависимости от дозировки и формата препарата, составляет 10-38 гривен.

Отметим, что парацетамол для взрослых идет в виде таблеток, обычно с дозировкой 250-500 мг. Содержание активного действующего вещества в детском парацетамоле - 120 мг, часто его выпускают в виде сиропа с сахаром и ароматизаторами.

Напомним, в Киеве возле отделений почты и банков выстраиваются очереди, из-за карантина внутрь пускают ограниченное число людей.