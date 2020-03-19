В Киеве кондукторов и водителей общественного транспорта штрафуют на гигантские суммы за невыполнение ограничений по карантину из-за коронавируса.

Об этом сообщил в facebook журналист Василий Апасов.

"Нашему корреспонденту только что одна из кондукторов в общественном транспорте рассказала, что их оштрафовали за невыполнение ограничений. По 18 тыс гривен, кондуктору и водителю. Как думаете, завтра мы увидим транспорт на маршрутах?", - написал Апасов.

Фото: facebook.com

Отметим также, что из-за закрытия метро в Киеве жителям приходиться буквально штурмовать общественный транспорт.

Напомним, что в Киевской области начали наказывать водителей маршруток, которые взяли более 10 пассажиров.

также по данным Кличко, метро Киева будет полностью закрыто минимум до 3 апреля.