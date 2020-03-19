Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский жестко раскритиковал совет президента Беларуси Александра Лукашенко травить коронавирус сухой сауной и водкой. В ответ белорусский лидер во время совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о российском политике.

Об этом сообщает "Белта".

Жириновский назвал предложение Лукашенко защищаться от вируса мытьем рук и водкой безнадежно устаревшими. По мнению скандального либерал-демократа, подобные способы применялись в деревнях, где не было лекарств, и "устарели тысячу лет назад".

На это Лукашенко ответил анекдотом.

"Приходит Жириновский домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" - пошутил Батька.

Затем он извинился перед Владимиром Вольфовичем, добавив, что "не мог себе не позволить рассказать эту быль".

Между тем, как писала "Страна", группу депутатов Госдумы России закрыли на карантин вместе с помощниками из-за подозрения на коронавирус.

Мы также рассказывали, что "слуга народа" Елизавета Богуцкая посоветовала предохраняться от коронавируса тем же, чем и Лукашенко: баней и спиртным. А еще сексом.