Народный депутат Сергей Шахов, у которого недавно подтвердили коронавирус, подтвердил, что его супруга тоже заразилась, а также сообщил, что ему звонили из Офиса президента с извинениями.

Об этом он сообщил во время онлайн-трансляции на своей странцие в Faceebook в четверг, 19 марта.

"Вопрос того, что заболела ли моя супруга, да в действительности, есть подтверждение тестов, жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", - заявил Шахов.

Кроме того, по его словам, он "получил кучу телефонных звонков" из Офиса президента с извинениями.

"Да, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей. Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги вместо меня не голосовали", - отметил он.

Видео: Facebook/Сергій Шахов. Слова о жене с 0:17. Слова об извинениях с 17:05.

Напомним, 18 марта, в своем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги Шахова голосовали вместо него в Верховной Раде во время внеочередного заседания 17 марта, пока его самого там не было. Шахов ответил на упреки Зеленского, заявив, что команда президента его дезинформирует. По информации Верховной Рады, Шахов в последний раз был в парламенте 6 марта, а 17 марта его карточка не регистрировалась в системе.

О том, что депутат инфицирован коронавирусом стало известно вчера. Сначала Шахов опровергал новость о том, что заразился коронавирусом. Но затем подтвердил инфицирование.