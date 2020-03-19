За сутки в России число заболевших смертельно опасным коронавирусом увеличилось на 52 человека. Теперь в стране официально зафиксировано 199 случаев заболевания.

Об этом сообщает оперативный штаб в четверг, 19 марта.

Также уточняется, что из 199 заразившихся коронавирусом 11 - это иностранцы.

Также стало известно количество заболевших по регионам России:

Москва - 12 случаев Московская область - 5 случаев Свердловская область - 5 случаев Тульская область - 3 случая Красноярский край - 3 случая Хабаровский край - 3 случая Тамбовская область - 2 случая Воронежская область - 2 случая Краснодарский край - 2 случая Кировская область - 2 случая Ивановская область - 1 случай Рязанская область - 1 случай Мурманская область - 1 случай Нижегородская область - 1 случай Пермский край - 1 случай Новосибирская область - 1 случай Республика Саха (Якутия) - 1 случай Оренбургская область - 1 случай Ханты-Мансийский АО - 1 случай Санкт-Петербург - 1 случай Республика Чувашия - 1 случай Саратовская область - 1 случай Тверская область - 1 случай

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 марта, лабораторно подтверждено 16 случаев Covid-19, из них 2 летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская область - 1 (он же и летальный) случай, Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, город Киев - 2 случая.

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