В России 11 из заразившихся коронавирусом - иностранцы. Фото: ТАСС

За сутки в России число заболевших смертельно опасным коронавирусом увеличилось на 52 человека. Теперь в стране официально зафиксировано 199 случаев заболевания.

Об этом сообщает оперативный штаб в четверг, 19 марта.

Также уточняется, что из 199 заразившихся коронавирусом 11 - это иностранцы.

Также стало известно количество заболевших по регионам России:

  1. Москва - 12 случаев
  2. Московская область - 5 случаев
  3. Свердловская область - 5 случаев
  4. Тульская область - 3 случая
  5. Красноярский край - 3 случая
  6. Хабаровский край - 3 случая
  7. Тамбовская область - 2 случая
  8. Воронежская область - 2 случая
  9. Краснодарский край - 2 случая
  10. Кировская область - 2 случая
  11. Ивановская область - 1 случай
  12. Рязанская область - 1 случай
  13. Мурманская область - 1 случай
  14. Нижегородская область - 1 случай
  15. Пермский край - 1 случай
  16. Новосибирская область - 1 случай
  17. Республика Саха (Якутия) - 1 случай
  18. Оренбургская область - 1 случай
  19. Ханты-Мансийский АО - 1 случай
  20. Санкт-Петербург - 1 случай
  21. Республика Чувашия - 1 случай
  22. Саратовская область - 1 случай
  23. Тверская область - 1  случай

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 марта, лабораторно подтверждено 16 случаев Covid-19, из них 2 летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская область - 1 (он же и летальный) случай, Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, город Киев - 2 случая.

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