Количество зараженных коронавирусом в России остановилось в шаге от двух сотен. Лидером стала Москва
За сутки в России число заболевших смертельно опасным коронавирусом увеличилось на 52 человека. Теперь в стране официально зафиксировано 199 случаев заболевания.
Об этом сообщает оперативный штаб в четверг, 19 марта.
Также уточняется, что из 199 заразившихся коронавирусом 11 - это иностранцы.
Также стало известно количество заболевших по регионам России:
- Москва - 12 случаев
- Московская область - 5 случаев
- Свердловская область - 5 случаев
- Тульская область - 3 случая
- Красноярский край - 3 случая
- Хабаровский край - 3 случая
- Тамбовская область - 2 случая
- Воронежская область - 2 случая
- Краснодарский край - 2 случая
- Кировская область - 2 случая
- Ивановская область - 1 случай
- Рязанская область - 1 случай
- Мурманская область - 1 случай
- Нижегородская область - 1 случай
- Пермский край - 1 случай
- Новосибирская область - 1 случай
- Республика Саха (Якутия) - 1 случай
- Оренбургская область - 1 случай
- Ханты-Мансийский АО - 1 случай
- Санкт-Петербург - 1 случай
- Республика Чувашия - 1 случай
- Саратовская область - 1 случай
- Тверская область - 1 случай
Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 марта, лабораторно подтверждено 16 случаев Covid-19, из них 2 летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская область - 1 (он же и летальный) случай, Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, город Киев - 2 случая.
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