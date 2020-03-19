Туристы из Украины, которые находятся в Египте, могут самостоятельно решить, прерывать ли свой отдых в связи с пандемий коронавируса.

Об этом рассказал посол Украины в Египет Евгений Микитенко во время брифинга 19 марта.

"Есть граждане, которые уже выразили желание вернуться в Украину, как только появится возможность. Однако те, кто хотят добыть свой отпуск до конца, имеют такую возможность", - рассказал посол. Впрочем, возвращение отдыхающих должно завершиться до конца марта.

По информации посольства, по состоянию на 10:00 утра 19 марта в Шарм-эль-Шейхе остается около 11955 граждан Украины, в Хургаде - еще 2326. Все они здоровы.

"Две гражданки с подозрением на COVID-19 с нашей помощью уже прошли необходимые анализы на наличие коронавируса. Они здоровы, слава Богу - вчера были выписаны из больницы Шарм-эль-Шейха и улетят в Украину", - отметил Евгений Микитенко.

Напомним, на карантине в Шармх-эль-Шейхе в отеле Reef Oasis Beach Resort находятся 730 украинце, еще двое - в гостинице Sentido Reef Oasis. В двух отелях Хургады на карантине находятся 98 украинцев. По информации туроператоров, все эти граждане вернутся домой после медико-санитарных осмотров отдельными чартерными рейсами.

Как сообщалось, МИД Украины назвал города в Европе, откуда могут забрать не успевших вернуться домой украинцев.