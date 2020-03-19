Россия планирует эвакуировать граждан РФ из Украины из-за коронавируса, посольства и консульства начали прием обращений.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 19 марта, со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Эвакуировать планируют тех, у кого нет возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.

В посольстве уточнили, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Отмечается, что такие обращения уже поступают. При этом пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

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