Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и предложил им во время карантина провести виртуальный тур по музеям Львовщины.

Это уже привычная "фишка" Зе, которой он заканчивает свои ежевечерние послание напуганному коронавирусом народу. Накануне он рекомендовал прочитать книги "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей брошенных секретов" Оксаны Забужко.

Поскольку вряд ли за один день украинцы успели прочитать сразу два таких монументальных произведения, президент в очередном "вирусном видео" предложил им пройтись по львовским музеям.

"Сегодня моя рекомендация такова. По этой ссылке вы найдете виртуальные туры Украинская музеями под открытым небом: museums.authenticukraine.com.ua.

По этим: inlviv.in.ua - 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн", - заявил Зеленский.

По первой ссылке - известные в Украине этнические музеи с предметами культуры и моделями украинских хат.

По второй - коммерческий ресурс "То є Львів". На нем президент порекомендовал ознакомиться со статьей "25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн".

Неизвестно, отправлялся ли в этот виртуальный тур сам Зе. Судя по всему - вряд ли. Потому что большая часть рекомендуемых музеев связаны с ОУН и УПА.

Куда предлагает сходить Зеленский

В списке сайта "То є Львів" - с ОУН и УПА связано больше половины указанных музеев. Перечислим некоторые из них.

Музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича, Львов

Музей открыт в доме, где погиб командир УПА Шухевич (в 1941 году - офицер войск нацистской Германии). На первом этаже двухэтажного здания - тематические залы с фото, документами, вещами. На втором - комнаты, показывающие быт командира УПА.

Фото: Википедия

Историко-мемориальный музей Евгения Коновальца, село Зашкив

Музей в честь первого главы ОУН в доме его родителей. Был открыт в 1990 году. Перед ними поставили памятник Коновальцу, который вскоре взорвали неизвестные. Памятник восстановили в бронзе, остатки старого также выставлены во дворе музея. Экспозиция - фото, документы, личные вещи Коновальца.

Фото: lhm.lviv.ua

Музей Славы Стецько в Юшковцах

Музей основательнице КУН (Конгресс украинских националистов), функционерке ОУН. Находится в здании старой сельской школы, где она когда-то преподавала. Слава Стецько эмигрировала в Германию, вернулась в 1991 году, стала депутатом Верховной Рады. Умерла в Мюнхене.

Фото: zik.ua

Мемориальный комплекс "Борцам за волю Украини", Стрый

Мемориальный комплекс на территории бывшей тюрьмы, закрытой в 1990 году. До Второй мировой войны ее использовали поляки, НКВД, после - она стала криминальной тюрьмой, потом исправительной колонией для девушек. В 191 году во время раскопок там были обнаружены тела. Экспозиция рассказывает "об украинских патриотах-заключенных - жертв всех оккупационных режимов конца XIX - середины ХХ веков".

Фото: Википедия

Мемориальный музей-усадьба семьи Бандеры, Стрый

Музей в усадьбе, которая когда-то принадлежала семье Бандеры. Он прожил в нем 9 лет, когда учился в Стрые.

Фото: kray.org.ua

Музей-усадьба Степана Бандеры, село Воля Задеревацкая

Музей в доме, где семья Бандеры прожила с 1933 по 1936 годы.

Фото: photo-lviv.in.ua

Народный музей освободительной борьбы ОУН и УПА, село Кавское

Посвящен деятельности УПА. В музее муляжи оружия, письма Степана Бандеры, фото, форма повстанцев.

Фото: vgolos.com.ua

Музей освободительной борьбы, село Чуква

Музей создан в 2004 году "для освещения и изучения деятельности Главного Освободительного Совета (УГВР) и ее руководителей". УГВР - орган политического руководства образованный в по инициативе УПА и ОУН. В отдельном помещении экспозиция героям Оранжевой революции 2004 года.

Фото: karpaty.info

Музей подпольного штаба УПА генерала Романа Шухевича, село Гримно

Находится в одной из комнат дома священика, в подвале которого в 1946 году находился подпольный штаб Шухевича. Открыт по инициативе его бывшей связной Дарьи Гусак. Там находятся в том числе, личные вещи ее и сестры, которые использовались для конспирации.

Фото: karpaty.info

Мемориальный музей Олекси Гасина-"Лицаря", Генерал-хорунжего УПА, село Конюхов

Музей в родном селе полковника УПА.

Музей Новых Героев, город Рудки

Музей в помещении школы Самборского района Львовской области, которая носит имя Владимира Жеребного, погибшего от огнестрельного ранения на Майдане. Посвящен героям Майдана.

Фото: zik.ua

А также Музей истории национально-освободительной борьбы ОУН и УПА 40-60-х годов ХХ столетия города Самбор.

В общем, характерная подборка. Полный список музеев здесь:

Почему Зе решил прорекламировать УПА

Владимир Зеленский в целом пытается избегать проблемных тем вроде ОУН и УПА - организаций, которые никакого энтузиазма на юго-востоке Украины не вызывают. Президент не хочет терять этот многочисленный электорат. Поэтому тему старается не педалировать.

Правда, 8 мая - на день памяти и примирения - Зе уже в статусе президента опубликовал фото, как советский ветеран Иван Залужный жмет руку связной УПА Прасковье Зеленчук. Рядом стоит улыбающийся Зеленский.

Месседж был понятен - бойцы Красной и Украинской повстанческой армии должны примириться.

Отметим, что в кругах советских ветеранов, которые составляют абсолютное большинство от имеющихся в стране участников ВОВ, эта идея популярностью не ползуется. Слишком уж украинские националисты были завязаны на помощь нацистам.

И Залужный здесь скорее исключение, чем правило: это "профессиональный" сторонник примирения с националистами, который жал им руки еще при Порошенко.

То есть на той фотографии новоизбранный президент предстал как сторонник политики реабилитации УПА. Что было в стиле предыдущих правителей.

Правда, на следующий день - 9 мая - Зе частично отыграл негативные отзывы и опубликовал фото с могилы своего дедушки - Семена Зеленского. Это заслуженный фронтовик, который воевал за СССР.

Это восприняли хорошо. Но потом снова вспоминили о дедушке президента - когда в Польше Зе обвинил Советский Союз в Холокосте. Особенно цинично это прозвучало в годовщину освобождения Освенцима - ведь самый страшный концлагерь, где уничтожали евреев, освободила Красная армия.

Но о ней Зеленский даже не упомянул, туманно заявив, что сделал это "Украинский фронт". В какой-то мере оскорбив память своего деда ради политической коньюнктуры - об этом начали тогда массово писать в соцсетях.

В общем политика президента в отношении ВОВ оказалась далекой от идей "сшивания страны", которые он выдвигал и до, и после победы в президентский выборах.

Очередное проявление такой половинчатости - это приглашение на виртуальный тур по музеям ОУН-УПА. Почему так произошло - есть две версии. То ли Зеленского дезинформировали, подсунув ссылку, которую он не стал проверять. То ли сам выбрал эту экскурсию.

"То, что во всеукраинское обращение президента могла попасть такая ссылка, означает, что еще не всех он дебилов он уволил из своего окружения. Я более чем уверен, что сам президент по этим ссылкам не ходил и пиарить музеи УПА не собирался. Очевидно, через него кто-то пытается гнуть конкретную историческую линию. Таким образом его просто подставляют, и за это кто-то должен быть наказан. Тем более, что не соответствует линии самого президента, которую он декларирует, по сшиванию страны", - заявил "Стране" политолог Руслан Бортник.

Той же мысли придерживается его коллега Андрей Золотарев. Он считает, что Зе пытается играть по принципу "и нашим, и вашим".

"Эта власть ведет себя как в школе бальных танцев: два шага налево, два шага направо, шаг вперед, шаг назад. Там поддержим ветеранов, там защитим УПА, там дадим права русскоязычным гражданам, там отберем. В итоге, они просто топчутся на месте. В этом контексте состоялся и пиар музеев ОУН и УПА в президентском обращении. Можно точно сказать, что в спичрайтерском коллективе президента есть большие проблемы. Зеленскому нужно внимательнее относиться к тем тезисам, которые ему подсовывают недобросовестные спичрайтеры. Иначе он может договориться до ручки", - считает политолог.