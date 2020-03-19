Киевские власти организуют развозку к месту работы для столичных медиков в период карантина из-за коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил городской голова Виталий Кличко, передают "Украинские новости".

"В Киеве на время карантина для медиков, правоохранителей и работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города, мы организовываем развоз на работу", - сказал мэр.

Градоначальник признал, что наземный транспорт не может заменить метро. Особенно, учитывая ограничения на количество пассажиров в нем на время карантина.

"Давайте будем откровенными: каждый день метрополитен провозит 1 млн 700 тысяч киевлян и гостей столицы. Нет такого транспорта, который смог бы перевезти такое большое количество людей. Ни трамваи, ни автобусы, ни троллейбусы этого сделать не смогут. Более того, с ограниченным входом в транспортное средство. Поэтому этим вызваны большие очереди и неудобства на остановках общественного транспорта", - сказал он.

Но при этом Кличко исключил, что метро возобновит работу до 3 апреля.

Также мэр призвал киевлян ограничить контакты и по возможности оставиться дома для сдерживания распространения коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что "Динамо" записало видеобращение к болельщикам из-за коронавируса и просит максимально ограничить контакты.

Также мы сообщали, что коронавирус выявили у сестры нардепа Шахова.