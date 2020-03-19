В четверг, 19 марта, в Киеве возле отделений банков и почты выстраиваются внушительные очереди. Все дело в том, что в связи с карантином ограничено количество людей, которые одновременно могут находится в помещении.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, днем в четверг очереди из приблизительно десятка человек можно заметить у киевских отделений "Новой Почты", "Укрпочты", "Ощадбанка" и "Приватбанка": почта и банки приняли меры по ограничению количества людей в помещении.

Как правило, внутрь запускают по 5 или 10 человек. Любопытно, что ожидая своей очереди на вход, люди не соблюдают дистанцию и стоят почти вплотную, несмотря на то, что, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно находиться на расстоянии одного - полутора метра.

Фото: "Страна"

Напомним, утром 19 марта в Киеве, возле метро "Черниговская", люди штурмовали автобусы под присмотром копов, в салоны не пускали более 10 человек.