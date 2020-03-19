Из-за ограничения движения транспорта к больницам потеряли возможность добраться люди, которым остро необходимы разные медицинские процедуры и манипуляции. Власти рассказали, что собираются решить эту проблему.

Об этом во время брифинга 19 марта заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Один из журналистов поинтересовался у Ляшко, как быть пациентам, которые должны регулярно посещать больницы для гемодиализа, перевязок, снятия швов, амбулаторного лечения онкозаболеваний. Ведь из-за карантина и ограничения движения транспорта они не могут добраться из областей или регионов.

"Поставлена задача президентом и премьером обеспечить бесперебойный доступ медработников к своим местам работы, а также тех, кто нуждается в ургентной (то есть неотложной - Ред.) медицинской помощи. В это же время мы рекомендуем и обязываем отказаться от плановых операций, чтобы сократить загруженность медицинских работников. Сейчас мы собираем проблемы из регионов, которые возникли в результате прекращения движения транспорта, и будем оперативно реагировать, чтобы никакой человек по состоянию здоровья не пострадал", - ответил чиновник МОЗ.

Ранее "Страна" передавала, о чем еще рассказал на брифинге Ляшко.

Также мы следим за тем, как Украина живет в условиях карантина.