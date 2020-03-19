Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон, которые вводит запрет для банков на повышение процентов по кредитам.

Об этом президент заявил во время своего видеообращения к украинцам из-за коронавируса.

Также закон запрещает банкам начислять пеню и штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту во время карантина. Кроме того, Зеленский отметил, что в течение двух дней НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Напомним, 17 марта Рада запретила штрафовать и выселять украинцев за просрочку оплаты коммуналки во время карантина. Также мы писали, что Зеленский пообещал украинцам индексацию пенсий с 1 мая и прибавку в 1000 гривен с апреля.