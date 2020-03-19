Банками запретили начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина
Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон, которые вводит запрет для банков на повышение процентов по кредитам.
Об этом президент заявил во время своего видеообращения к украинцам из-за коронавируса.
Также закон запрещает банкам начислять пеню и штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту во время карантина. Кроме того, Зеленский отметил, что в течение двух дней НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.
Напомним, 17 марта Рада запретила штрафовать и выселять украинцев за просрочку оплаты коммуналки во время карантина. Также мы писали, что Зеленский пообещал украинцам индексацию пенсий с 1 мая и прибавку в 1000 гривен с апреля.
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