В Украине разработали алгоритм, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране на примере Италии. Предполагается, что переболеют Covid-19 70% населения страны.

Об этом в ходе брифинга 19 марта заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы начали готовить систему здоровья сразу, как начали всплеск вируса в КНР. Тогда, в конце января, мы разработали национальный план. Был создан штаб. Мы знали, как будем реагировать. Было подготовлено по две госпитальной базы в каждой области", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас система здравоохранения переходит на новый этап, в его рамках на днях презентуют интерактивную карту, как будут перепрофилироваться больницы.

"У нас есть алгоритм, как будет развиваться ситуация на примере Италии, где 70% населения переболеют в той или иной форме. Для 50% мы планируем домашнее лечение. Для 20% - интенсивная терапия в больнице. Такие сценарии у нас есть. Второй сценарий - если мы будем привлекать перепрофилированные терапевтические отделения. Третий сценарий - введение ЧП, когда можно будет привлекать частные клиники. Сейчас происходит ряд переговоров президента, правительства с иностранными компаниями, чтобы нам из-за границы поставляли медицинское оборудование", - сказал ВикторЛяшко.

По его словам, в пятницу-субботу хирургические маски должны появиться в аптеках в свободной продаже, но, "возможно, не всех аптеках".

"Уже около 40 тысяч быстрых тестов разошлись по территории Украины. А первую поставку большую партию мы ждем в субботу-воскресенье", - заявил замглавы Минздрава.

Он добавил, что экспресс-тесты можно сделать и в частных клиниках.

"Мы негативно относимся ко всем мероприятиям, особенно в закрытых помещениям. Мы будем настаивать, чтобы никаких обрядах, в том числе религиозных, не проводилось. Мы вчера контактировали с МВД, они будут реагировать, если массовые мероприятия будут проводиться в нарушение закона. Ограничения не просто так прописаны, они показали эффективности", - сказал Ляшко.

На аппараты ИВЛ, по его данным, уже выделено 100 миллионов гривен.

"Сегодня мы договорились, что нам дадут перепрофилировать еще 180 миллионов, которые будут направлены на лечение и ликвидацию последствий", - добавил замглавы Минздрава.

У Виктора Ляшко уточнили, как действовать пациентам, которые должны регулярно посещать больницы для гемодиализа, перевязок, снятия швов, онкобольным, ведь из-за ограничения движения транспорта они не могут добраться из области или регионов. По данным заместителя министра, сейчас информацию о проблемах в регионах только собирают.

"Поставлена задача президентом и премьером обеспечить бесперебойный доступ медработников к своим местам работы, а также тех, кто нуждается в ургентной медицинской помощи. В это же время мы рекомендуем и обязываем отказаться от плановых операций, чтобы сократить загруженность медицинских работников. Сейчас мы собираем проблемы из регионов, которые возникли в результате прекращения движения транспорта, и будем оперативно реагировать, чтобы никакой человек по состоянию здоровья не пострадал", - сообщил Виктор Ляшко.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит 19 марта в Украине в связи с карантином по коронавирусу: в Киеве штурмуют автобусы, а в Черновцах вводят досмотр на въезде.