Руководство КП "Одесгорэлектротранс" приняло решение снизить лимит на число пассажиров в салонах общественного транспорта с 20 до до 10 человек. Ужесточение карантинных мер вызвало раздражение горожан, которые ругаются и устраивают потасовки с водителями.

О ситуации в городе рассказывает местное издание "Думская".

Как сообщает издание, большинство маршруток Одессы не вышли на маршруты, и основная нагрузка легла на трамваи и троллейбусы. При этом водители получили директиву, согласно которой нужно оставаться на месте и никуда не ехать, если в салон зашли больше десяти человек.

Многие троллейбусы и трамваи с максимальным количеством пассажиров даже не останавливаются на остановках.

Видео: YouTube/ Думская Нет

Пассажиры агрессивно отнеслись у ужесточению противоэпидемических. В утренний час-пик на большинстве маршрутов звучала ругань и вспыхивали потасовки. В трамвае, следовавшем по маршруту №10, недовольные люди выбили стекло. А в один из трамваев 20-го маршрута толпа ворвалась в запертый вагон и угрожала водителю ножом. На маршрутах №№1 и 7 одесситы перекрывали движение, выражая протест.

Ситуацию прокомментировал в департаменте транспорта, сказав, что маршруток сегодня больше, однако возникает много конфликтов между полицией, водителями и пассажирами.

Транспортный коллапс случился и в Киеве, однако власти города не собираются открывать метро раньше окончания карантина.

Ранее "Страна" писала, что в Фастове под Киевом жители перекрыли рельсы с требованием пустить электрички.