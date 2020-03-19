В четверг, 19 марта, в Украину прибудут 45 рейсов из 10 стран, в которых летят украинцы, находившиеся на момент введения карантина за границей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Мининфраструктуры.

По данным ведомства, по состоянию на 10:30, в том числе будут приняты 30 рейсов из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хургады, а также по одному – из Амстердама, Брюсселя, Тель-Авива, Дубая, Веце, Франкфурт Ханна, Будапешта, Дублина, Вены и Ла-Романы.

Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Fly Dubai, "Джоника", Ryanair, SkyUp Airlines, "Азур Эйр Украина" и "Роза Ветров".

Напомним, вчера МИД сообщил, что украинцев, которые застряли в Европе, не будут бесплатно эвакуировать. Вместо этого авиакомпания Sky Up открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов по льготным ценам.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как власть эвакуирует украинцев за их же деньги.