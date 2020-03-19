На прошлой неделе, 9 - 15 марта, в Украине 201 653 человека заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, из них 66,6% - дети. Эпидемический порог в стране превышен на 10,6%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Правда, уточняется, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Между тем, интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 тысяч населения. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

"В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности", - сообщили в Минздраве.

По результатам лабораторного исследования в 11 из 54 образцов материалов определены вирусы гриппа: 9 - типа А(Н1)pdm09, 2 - А не субтипированный. Сообщается, что за неделю получено сообщение о трех летальных случаях вследствие гриппа, с начала эпидемического сезона - 66 случаев. Ни один умерший не был привит против гриппа.

По данным министерства, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.

Напомним, в Украине за первую неделю весны от осложнений гриппа умерли 9 человек.