В Киевской области подтвержден второй случай инфицирования коронавирусом. Зараженной оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова. Вирус подхватила жена парламентария.

Об заболевшей родвственнице сообщили в Facebook Киевской областной государственной администрации в четверг, 19 марта.

Первоначально Шахов сообщил "Стране", что заразилась его сестра. Но потом уточнил, что жена. А результаты анализов сестры и мамы еще ожидаются.

Между тем, в ОГА рассказали, что состояние обоих заболевших в области врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, в области выявили 5 случаев подозрения на заболевание. Двое людей из этого числа госпитализированы в Белой Церкви, еще двое - в Киево-Святошинском районе, а один человек - в Броварах (у него наличие вируса не подтвердилось).

Как писала "Страна", всего в Украине за сутки зафиксировали 79 новых подозрений на коронавирус. Такую статистику привел Минздрав.

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