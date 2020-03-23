Президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки детям в прямом эфире на своей странице в Facebook. Таким образом, он хочет дать отдохнуть родителям, находящимся с детьми дома на карантине.

"Я знаю, что это нелегкое время, и что дети дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдается квартира". Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не спешите выпить кофе или взять телефон)", - сказал он.

Фото: facebook.com/ReuvenRivlin

Первое видео со сказкой уже появилось на странице Ривлина. Эта сказка учит детей тому, что для дружбы нет препятствий, даже если твой сосед совсем на тебя не похож и главное в добрососедских отношениях не то, как ты выглядишь, а то, что у тебя внутри.

Фото: facebook.com/ReuvenRivlin

"В зеленой долине, средь рощ и полей, не дом, а картинка, в нем пять этажей. И в целой округе вам скажут, что тут в согласье и дружбе соседи живут", - говорится в ней.

Видео: facebook.com

В своем обращении на Facebook он также сказал, что следующую сказку прочитает на следующей неделе.

Напомним, что Израиль решил полностью закрыть границы для иностранцев из-за коронавируса.

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