В Италии, где только за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом выросло на 2,5 тысячи человек, планируют продлить карантинные мероприятия после 3 апреля.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Джузеппе Конте пишет Corriera dela Serra.

По словам Конте, стране удалось избежать краха системы, а ограничительные меры работают.

"...Очевидно, что когда мы достигнем пика и заболеваемость начнет уменьшаться, по крайней мере, в процентах, мы надеемся, что через несколько дней мы не сможем вернуться к жизни, как раньше. На данный момент не разумно говорить больше, но ясно, что меры, которые мы ввели, как та, которая касается закрытия большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, так и та, которая касается школы, могут быть продлены только до крайнего срока", - заявил Джузеппе Конте.

Также он добавил, что власти готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций.

Отметим, что за минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 475 человек. А общее количество смертей в стране от Covid-19 достигло почти трех тысяч.

Напомним, "Страна" следит за тем, как 19 марта проходит карантин в Украине: в Киеве штурмуют автобусы, а в Черновцах вводят досмотр на въезде.