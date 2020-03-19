Всего за одни сутки 18 марта в Украине зафиксированы 602 пожара. Все они возникли на открытых территориях и в естественных экосистемах.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС перечислили регионы с наиболее многочисленными возгораниями.

В Винницкой области зафиксировано 27 случаев возгорания сухой растительности, в огне уничтожено 33 га травы.

В Житомирской области ликвидированы 2 пожара торфа и 35 пожаров сухой травы на площади 83 га.

Спасатели Кировоградщины 6 раз привлекались на тушение пожаров сухой растительности и мусора.

Пожарные Львовщины осуществили 66 выездов на пожары сухой травы.

На Полтавщине ликвидированы 12 пожаров на открытой территории.

Спасательные подразделения Тернопольщины 33 раза привлекались на тушение пожаров в экосистемах.

ГСЧС призвала украинцев не сжигать мусор на огородах и сухую траву на открытых территориях. Ведь трава и мусор легко воспламеняются от спички или окурка, а пламя быстро распространяется на значительные территории.

В Украине нередки пожары и в домах. Так, в начале марта в Черновицкой области в огне погибли трое детей и один взрослый.

Ранее "Страна" писала, что из-за аномально теплой зимы и недостатка воды в реках Украину может поразить засуха. Это тоже чревато пожарами.