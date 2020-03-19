Полиция нашла автора фейка об уголовной ответственности за пребывание детей на улице во время карантина. Им оказалась жительница Никополя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, правоохранители обнаружили публикацию во время мониторинга Facebook. Как рассказала женщина, она увидела подобную информацию раньше и решила предупредить сограждан.

В итоге женщину привлекли к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как писала "Страна", недавно в соцсетях начали репостить информацию, что во время карантина детям запрещено появляться на улице, иначе родителям грозит штраф или от 2 до 5 лет лишения свободы. И что отлавливать несовершеннолетних на улицах будут патрульные.

Напомним, ранее в Черновицкой области наказали распространителя фейков про коронавирус.

Также мы писали, что Facebook объявил войну фейкам о коронавирусе, "авторитетный контент" теперь будет в верхней части ленты.