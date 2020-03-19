После начала строгого карантина парализованной оказалась не только сфера развлечений и торговли. А как ни странно - медицина. Которая должна, казалось бы, работать как раз без перебоев да и вообще - стать главной отраслью в стране.

Из-за отмены междугороднего (в том числе и пригородного) транспортного сообщения многие врачи и медсестры просто не могут доехать до больниц. Это продолжается уже второй день подряд, а совет у властей пока один - чтобы добросердечные граждане подвозили медперсонал за свой счет.

Параллельно идут бесконечные консультации властей всех уровней, как решить эту проблему. Хотя очевидно, что думать надо было до закрытия транспорта.

Вторая проблема - это переход на карантинный режим самих больниц. С 18 марта им постановили заниматься только коронавирусом и срочными операциями. То есть по сути врачам позволили вообще не обслуживать как минимум половину пациентов. Многие направления терапии уже закрываются.

Это странно, учитывая, что никакого наплыва больных коронавирусом в больницы пока нет. В итоге они отказывают пациентам и простаивают, хотя могли бы продолжать лечить людей.

И третья важнейшая проблема - это защита от вируса самих врачей. Нет ни масок для всех, ни защитных костюмов для медперсонала.

"Страна" разбирала, как отразился карантин на украинской медицине.

Врачи не могут доехать до больниц

На пороге вспышки коронавируса киевские больницы рискуют остаться без медперсонала, а жители столицы уже жалуются, что им сложно записаться к врачам.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, до 70% младшего и среднего медперсонала столичных поликлиник и больниц - из пригорода. Люди приезжают на работу за 50-100 километров. Посменная работа в принципе позволяла это делать. Человек работает 3-4 дня (ночуя при этом в больнице), а потом уезжает на неделю домой, или дежурит сутки через трое.

Но с началом транспортного коллапса медикам приходится добираться на перекладных. Понятно, что долго в таком режиме люди работать не смогут. Организовать доставку персонала могут позволить себе далеко не все больницы, так как нет ни лишнего транспорта, ни денег на бензин.

Каких-то системных решений у власти нет. Нардеп от "Слуги народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий призывает присоединяться в чат "Подвези медика на работу". То есть по сути - чтобы медработников подвозили сами украинцы.

"Присоединяйтесь!!! Репост прошу!!!", - взывает к помощи он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/mihail.radutsky

То есть пока люди организовываются в группы и договариваются о подвозе на частном автотранспорте по Киева или по месту работы в больницы. Многие автовладельцы готовы подвозить медперсонал бесплатно. Но вряд ли это системно решит вопрос. Ведь "затерянных на дорогах" врачей - сотни.

Так, например, 250 иногородних сотрудников Черноморской городской больницы (бывший Ильичевск) не могут добраться на работу.

"Если у кого-то есть возможность, помогите и подвезите на работу людей. Мы все работаем на одно дело. Сегодня никак решить проблему по-другому не могу, кроме как обратиться к активным гражданам нашей или другой громады", - обратилась к землякам главврач больницы Елена Кузарь.

В Запорожье на работу не могут попасть работники "скорых". Об этом сообщают запорожские СМИ, которые приводят открытое письмо врачей.

"Уважаемые руководители территориальных громад и местных администраций!

В связи с отсутствием движения междугородного автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Запорожской области, многие медицинские работники экстренной медицинской помощи не могут вовремя добраться до места работы и не смогут вовремя оказать помощь жителям Вашего района

Просим Вас рассмотреть вопрос обеспечения транспортировки работников экстренных служб. Вашей административной территории к местам работы", - говорится в сообщении медиков.

В "украинском Ухане" - городе Черновцы остановили вообще весь общественный транспорт. Но обещают пустить специальный тролейбус для медиков, полиции, спасателей и работников комунальных служб, для чего должны выдавать на работе специальные удостоверения.

Там также запустили чат в вайбере "подвези медиков на работу". В нем уже 1000 человек.

В столице ведущие клиники решают проблему своими силами. Например, в Институте сердца.

По словам директора и главного хирурга Бориса Тодурова, медсестер и санитарок возят отдельным транспортом, чтобы не допустить заражения. Он отметил, что весь персонал и водитель при этом должны быть в медицинских масках, а транспорт необходимо обработать дезинфицирующими средствами, чтобы следующая смена могла уехать по домам.

"Некоторых сестер и санитарок подвозят врачи. Налаживаем индивидуальное питание в условиях закрытого кафетерия", - написал Тодуров на своей странице в Facebook.

На видео - сотрудники, приехавшие из Переяслава Киевской области (86,7 км или 1 ч. 22 мин до Киева).

Однако организовать развозку могут далеко не все медучреждения Киева.

Так, пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, вынуждены были собирать деньги на оплату такси медсестрам отделения, которым нужно добираться в столицу из области. Об этом написала Анна Карашивская в Facebook. По ее словам, медсестры отказываются выходить на работу и собираются увольняться с понедельника.

В сети пишут, изначально нужно было ожидать транспортного коллапса и предлагают организовать маршрутки исключительно для медиков. Запускать их по удостоверениям.

Заместитель главврача Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Александр Толубаев написал на своей странице в Facebook, что в скором времени проблема с поездками медиков на работу приведет к тому, что работа всех учреждений здравоохранения будет парализована.

"Большое количество среднего и младшего медицинского персонала больниц Днепра живут в пригородных селах. Если они не смогут добраться на работу, будет парализована работа всех учреждений здравоохранения", – пишет Александр Толубаев.

О том, что медикам будет сложно добираться на работу в Киев, врачи предупреждали власти еще накануне введения транспортного карантина.

"На сессии Киевского облсовета главврач онкоцентра сказал, что у него половина медсестер завтра не выйдет на работу, так как работает в пригороде. А организовать доставку людей он не может — нет транспорта. Депутаты рассматривали несколько вариантов, в том числе, организации сбора людей по области специальными автобусами и их подвоза в Киеве. Но в саму столицу пригородные маршрутки сейчас невъездные, так что нужно отдельно оговариваться о развозке медперсонала от въезда в Киев по месту работы. Соответствующее предложение было подано в КГГА, но пока ответа нет", — рассказал депутат Киевского облсовета Алексей Дорошенко.

Некоторые медучреждения предлагают медперсоналу писать заявления об отпуске за свой счет, — говорит глава Свободного профсоюза медиков Олег Панасенко. Есть случаи, когда медсестры сами уходят в отпуск, а то и грозятся увольнениями, если руководство не решит проблему с транспортом.

На сегодняшнем брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что задача решить вопрос поставлена.

"Поставлена задача президентом и премьером обеспечить бесперебойный доступ медработников к своим местам работы, а также тех, кто нуждается в ургентной медицинской помощи. В это же время мы рекомендуем и обязываем отказаться от плановых операций, чтобы сократить загруженность медицинских работников. Сейчас мы собираем проблемы из регионов, которые возникли в результате прекращения движения транспорта, и будем оперативно реагировать, чтобы никакой человек по состоянию здоровья не пострадал", - пообещали в Минздраве.

Глава ведомства Илья Емец сказал, что идут переговоры с транспортными компаниями об организации "шаттлов" для врачей.

"Мы, министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни ', - заявил министр сегодня.

Врачи без масок и респираторов

Но на горизонте у медиков другая проблема, даже более серьезная, чем транспорт.

В Китае сейчас признают, что их главной ошибкой в начале эпидемии было то, что уделялось мало внимания защите от заражения самих врачей. Поэтому очень много медиков сами заразились от пациентов, некоторые - с летальным исходом. Включая очень известных врачей.

Поэтому совет от китайцев другим странам мира - уделить максимальное внимание защите врачей.

В Украине этот вопрос сейчас стоит очень остро.

"И врачи, и медсестры сейчас работают фактически без средств защиты. В случае вспышки коронавируса это грозит их массовым заражением. если больного можно изолировать в палате, то медика реально защитить только специальными средствами, в частности, противочумными костюмами. Их сейчас практически нет. Да что там костюмы, не хватает даже элементарных масок", — говорит заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

Даже набор одежды для "мирной жизни" — хирургические костюмы, халаты, шапочки, сменную обувь — люди покупают за свои деньги. Не у всех есть сменные комплекты. Плюс далеко не все больницы проводят обработку такой одежды после смены — медики возят халаты стирать домой. То есть, в случае вспышки коронавируса, на такой одежде просто будут вывозить вирус.

По словам главы профсоюза работников здравоохранения Сергея Кубанского, медицинскими масками, респираторами, костюмами медико-биологической защиты медики на первое время обеспечены. Но, понятно, что загсы нужно постоянно пополнять. Кроме того, есть вопросы к качеству.

"Медики получили одноразовые костюмы, которые изготовлены из такого же материала, как медицинские маски. По стандартам Минздрава, они могут использоваться. Но медики сомневаются, что такие костюмы защитят их от заражения коронавирусом. Та неплотное прилегание, нет герметичности. То же самое с защитными очками. На "Скорых" жалуются, что вместо респираторов им выдали обычные маски", — отмечает Кубанский.

Это значит, что в случае большого потока пациентов с вирусом, медики по-сути остаются беззащитными и будут массово заражаться. Купить сейчас все это на мировом рынке сложно даже при наличии денег, так как сформировался дефицит", — отмечает Кравченко.

"Закрыто на коронавирус". Почему останавливаются больницы

Пока же медучреждения готовятся к вспышке коронавируса, пытаясь вообще минимизировать общение с пациентами. Киевские стационары, по распоряжению властей, прекратила плановые операции и госпитализации. Берут только больных с острыми состояниями.

"Некоторые начали срочно выписывать пациентов со стационара и отменять плановые операции еще раньше, до распоряжения властей", — говорит Надутый.

Поликлиники и диагностические центры формально работают. "И семейные врачи, и узкие специалисты ведут прием. Другое дело, что появляться в поликлиниках сейчас небезопасно. У нас до сих пор нет четкого маршрута для пациентов с коронавирусом. Не исключено, что уже зараженные люди попросту пойдут на прием к семейному врачу и сядут в общую очередь", — говорит Кравченко.

Однако люди жалуются, что не могут попасть на прием к узким специалистам, а уже назначенные визиты переносят на апрель.

"Страна" связалась со столичным департаментом здравоохранения КГГА, и там нас заверили, что все поликлиники работают в штатном режиме, и никакого карантина нет. И посоветовали пациентам настаивать на записи, если в этом есть необходимость.

"Поликлиники не закрылись на карантин. Но рекомендовано ограничить посещения, которые можно отложить. Людям звонят и предлагают перенести прием. Понятно, что если пациент будет настаивать, если ситуация срочная, то его примут. Но, учитывая эпидситуацию, без острой потребности сейчас лучше в диагностические центры не ходить", — пояснили нам в пресс-службе департамента.

Сергей Кубанский говорит, что главврач каждого медучреждения может сам определять, какие "необязательные" направления на время можно закрыть.

"Это, к примеру, может быть физиотерапия, плановые медосмотр или консультативная стоматология", - отмечает он. Далеко не все желающие могут записаться сейчас и в частные клиники.

"Мы решили принимать только по экстренным случаям", — говорит совладелец сети "Доступный доктор" Юрий Чертков. В "Добробуте" на время карантина ввели дополнительный телефонный опрос пациентов, и только после этого принимают решение можно ли им попасть на консультацию к врачу.

Как сообщают читатели "Страны", в столичных больницах уже закрывают отдельные направления работы. Например, в Центральной районной поликлинике №2 больше не принимает женская консультация - даже для беременных, которые там наблюдаются.

"Принимают только по скорой. Мой прием в женской консультации перенесли на 7 апреля", - сообщила нам киевлянка Ирина.