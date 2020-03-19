В четверг, 19 марта, по состоянию на 12:00 справочный курс гривни к американскому доллару за сутки упал на 55 копеек до 27,8 грн/$1.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так, 18 марта справочный курс гривни к доллару США составлял 27,24 грн/$1, но уже 19 марта курс обвалился до 27,79 грн/$1.

Напомним, вчера безналичный доллар продолжил активно дорожать. 18 марта его курс поднялся на 37 копеек, и закрепился в рамках 27,38-27,42 грн/$.

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