В Италии, где за минувшие сутки скончались 475 человек, зараженных коронавирусом, с завтрашнего дня, 20 марта, в супермаркеты будут пускать по одному человеку.

Об этом в Instagram сообщила девушка Юлия, живущая в городе Салерно на юге страны.

По ее словам, из-за сложившейся ситуации в стране люди могут выходить из дома только по весомым причинам, к которым относится в том числе необходимость купить продукты. При этом с собой человек должен иметь специальный документ, который подтверждает, что дом он покинул не просто так.

"... У нас по всей стране за вчерашний день было 400 летальных исходов - это много, было много новых зараженных, даже несмотря на карантин. Поэтому меры с завтрашнего дня у нас еще больше ужесточаются... С завтрашнего дня ужесточаются меры даже по походам по магазинам. В супермаркет можно будет зайти по одному человеку за раз. То есть будут очень больше очереди. Все сегодня едут за продуктами", - рассказала Юлия.

По ее словам, итальянцы в интернете читают пожелания китайцев о том, как вести себя на карантине. В них указано, что за продуктами надо посылать только женщину, потому что она в курсе домашних дел, быстрее и умнее закупит продукты - и реже нужно будет выезжать в супермаркет.

Также девушка засняла на видео внушительную очередь в супермаркет и отметила, что стоять в ней нужно будет, вероятно, не менее часа.

Напомним, недавно Италия начала испытания вакцины от коронавируса на животных.

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