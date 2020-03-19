Из-за паники, вызванной коронавирусом, пострадали ресторанный бизнес и сфера бьюти-услуг. Салоны красоты закрылись на тотальный карантин, а сотрудников отправили в вынужденный отпуск, чаще всего за свой счет.

Но, как говорит народная мудрость, если у кого-то убудет, то у кого-то прибудет.

Настоящий бум заказов сейчас у мастеров-косметологов, которые оказывают услуги на дому.

На сайте ОLХ по запросу сразу выпадает объявление студии, сотрудники которой предлагают приехать к клиентам на дом и сделать маникюр и педикюр. Однако, как оказалось, эта услуга доступна не всем.

"Мы выезжаем на дом только к своим клиентам, которые у нас обслуживались до карантина. Точно знаем, что они нам свинью не подложат. Приходите к нам, когда все образуется", - вежливо отказала нам девушка по телефону.

Но такой подход избрали не все. Например, мастер маникюра в одном их спальных районов столицы Елена, которая выезжает к клиентам на дом, не сильно переживает из-за штрафов, грозящих ее салону в случае несоблюдения карантина. Она готова сорваться и приехать к клиенту в любой момент.

"Я могу приехать к вам даже через час. Мне только собраться нужно. Напишите мне в Viber или Telegram, я вам сброшу палитру с цветами лака", - протараторила девушка в трубку.

Во время проведения опроса нам встречались люди, остерегающиеся штрафов, но все равно продолжающие работать. В одной из частных студий сообщили, что многие клиенты отказались прийти на процедуру во время карантина. Мастер Анастасия заверила, что еще немного поработает и уйдет вместе со всеми на карантин.

"Я до субботы поработаю - и все, потому что могут оштрафовать на 40 тысяч гривен. Старые клиенты отказываются ехать на процедуру, многие боятся. В субботу последний рабочий день. И все - я на карантин", - сказала Анастасия.

Мастер АнИ, которая наращивает женщинам ресницы в районе Лесного массива, с удовольствием наведет красоту клиенткам, причем их поток большой, есть только одно окошко – в 16:00. АнИ беспокоят только две сложности. Первая - запутанная логистика: из-за неработающего транспорта клиенты ленятся ездить. Кроме того, часто срываются заказы из-за карантина и паники: многие клиентки склонны отменять заказы в последний момент, ориентируясь на самочувствие.

"Вы как будете ехать? Если маршруткой, то нужно будет немного пройтись. У меня несколько окошек сорвалось, многие из-за этого карантина уехали, салоны закрылись, а работаем только мы - частники", - в спешке объяснила девушка.

Салоны восковой и сахарной депиляции тоже закрылись, но есть мастера, готовые работать на дому. Например, Ирина принимает недалеко от станции метро "Лыбедская". Она не боится запрета и готова записать желающих на сегодня. Только у нее закончился расходный материал для работы.

"Я записываю, но не всех. У меня пасты немного осталось. Если успею приобрести, то можем даже сегодня вечером, а если нет, то на завтра к 10:00. Вы мне смайлик в Viber пришлите, а я вам все распишу", - спокойно объяснила Ирина.

А вот у мастера депиляции Екатерины, которая работает на Троещине, времени немного больше, поэтому она с удовольствием записывает всех, но при этом интересуется самочувствием, рассчитывая на порядочность клиента.

"Давайте только не раньше 11, у меня дети до 10 спят, а еще же покормить нужно. А так я могу вас записать. Вы же не больны?" - спрашивает Екатерина.

Как рассказывала "Страна", вчера в Киеве полиция проверяла соблюдение карантина в кафе и салонах красоты.

Мы также разбирались, как по экономике ударит тотальный карантин.