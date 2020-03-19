Крупнейшая в ФРГ авиакомпания Lufthansa остановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса, огромное количество рейсов уже отменено.

Об этом заявил глава группы компаний Карстен Шпорпо на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, прямую трансляцию ведет телеканал Welt.

"Мы должны и дальше будем сокращать работу, мы почти полностью остановим межконтинентальные рейсы. 95% рейсов будет отменено", - заявил Шпор.

Из 763 самолетов, которыми располагает авиакомпания, около 700 останутся на земле. Рейсы на дальние расстояния будут осуществляться лишь из Франкфурта-на-Майне и трижды в неделю - из Цюриха силами швейцарской "дочки" Swiss. В Мюнхене будут задействованы лишь самолеты подразделения Cityline.

По его словам, в настоящее время выполняется только 20% рейсов на короткие и средние дистанции и 10% дальнемагистральных рейсов.

Напомним, что по мнению экспертов, коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний мира.

Также мы писали о том, что МАУ отменила рейсы в страдающую от коронавируса Италию.