Делегацию США на праздновании 75-летия Победы 9 мая в Москве возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Трамп, как и сообщалось ранее, не будет присутствовать на мероприятии.

Об этом говорится в заявлении посла США Джона Салливана, распространенном американским диппредставительством в Москве.

"Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, - сказал Салливан.

По его словам, "приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех".

Напомним, что в Кремле заявили, что Трамп отказался от участия в Параде Победы в Москве.

Также мы писали о том, что у Путина прокомментировали отсутствие приглашения для Зеленского на парад 9 мая в Москве.