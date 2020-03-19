В российском Санкт-Петербурге стрит-арт художник Loketski создал инсталляцию, посвященную коронавирусу. Она состоит из круп, спичек и туалетной бумаги - товаров, которые из-за паники и карантина в магазинах начали в первую очередь скупать люди.

Фото и описание работы художник опубликовал в Instagram.

Инсталляция называется "Спокойствие!", она размещается на заборе в питерском районе Парнас. Для ее создания автор использовал гречку, четыре вида риса, перловку, спички, туалетную бумагу.

"Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт. Инсталляция представляет собой публичный НЗ. В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо (есть смысл это сделать, пока не намочил дождь)", - написал художник.

Скриншот, фото: Instagram/ loketski

Напомним, эксперт объяснил, почему в странах на карантине люди закупают туалетную бумагу в диких количествах. Это связано с тем, что людей пугает неуправляемая ситуация, а обеспечение материальных потребностей дарит спокойствие.