В Черновцах, где 3 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Украине, разворачивают пункты санитарного контроля. На них будут выборочно проверять транспортные средства, въезжающие в город.

Как сообщает канал "112 Украина", о новой мере рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, в первую очередь проверке подвергнется транспорт, который осуществляет неконтролируемые пассажирские перевозки.

Также мэр коротко сообщил, как в городе обстоят дела с возможностью добраться на работу.

"Сегодня, 19 марта, начал работать электротранспорт с указанием свозить к работе работников медицинской сферы, полиции, ГСЧС, коммунальных предприятий с соблюдением режима индивидуальной защиты", - сказал Каспрук.

Как писала "Страна", вечером 17 марта мэр принял решение с 18-го числа остановить в Черновцах работу всего общественного транспорта.

Мы также констатировали, что Черновцы лидируют среди регионов Украину по количеству заболевших коронавирусом.