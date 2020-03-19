Серьезной эпидемии коронавируса в Украине не будет. Для зодиакального знака Тельца, под которым находится Украина, нет никаких указаний на подобные угрозы.

Об этом заявил известный астролог Влад Росс, как передает РБК-Украина.

"Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцом. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под знаком Стрельца (Южная Корея и Италия) и влиянием Козерога (Китай)", - сказал астролог.

Влад Росс отметил, что эпидемия будет серьезной в Иране и Ираке. Он считает, что максимум, нам угрожают единичные случаи заболевания инфекцией, так как украинцы путешествуют намного меньше, чем европейцы. Кстати, астролог не видит угрозы и от трудовых мигрантов, которые начали возвращаться в Украину.

Также по его прогнозам, вирус покинет нашу страну, как только температура воздуха будет больше +20 градусов. По его мнению, надежнее всего время карантина "пересидеть" в жарких странах. Для этого лучше всего подойдет Египет или ОАЭ, по его мнению.

Астролог отметил, что в таких странах, как Таиланд и Индонезия вирус был зафиксирован, но летальных случаев не было, так как там постоянно высокая температура воздуха. Все пациенты в этих странах выздоровели.

Кроме того, после 10-го апреля в Украине ожидается потепление, что также притормозит распространение инфекции.

Напомним, что Билл Гейтс выдал прогноз о сроках мирового карантина из-за коронавируса.

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