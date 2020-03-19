Обитатели мужского Высоко-Петровского монастыря, расположенного на улице Петровка в Москве, решили каждый вечер обходить улицы крестным ходом с молитвами об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход состоялся 18 марта вечером.

Об этом в своем Instagram написал наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Вчера иноки прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней Влахернской иконой Богоматери. Они возносили молитвы и окропляли территорию обители и окружающие ее стены святой водой. Кроме 8 насельников монастыря, в крестном ходе больше никто не принял участие.

Скриншот: Instagram/ peter_eremeev

Наместник коротко рассказал о традиции проведения крестных ходов в тяжелые времена.

"Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церкви еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву", - отметил игумен.

На днях "Страна" писала, что Священный синод Украинской Православной Церкви утвердил текст молитвы, которую нужно читать за Божественной литургией в период коронавирусного карантина.

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